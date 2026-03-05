Канчельскис – о Соболеве в «Зените»: «Ни о чем»

Андрей Канчельскис дал оценку игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев после матча [с «Балтикой»] сказал, что хочет больше играть за «Зенит». Если он хочет играть, то нужно забивать.

Дуран пришeл, и Александр сразу отличился, пусть и в кубковом матче. Конкуренция всегда должна быть, потому что она помогает прогрессировать.

Нападающий должен забивать, потому что 5-6 голов в сезоне – это ни о чeм. У хорошего форварда такого не должно быть», – сказал Канчельскис.