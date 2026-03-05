Введите ваш ник на сайте
Канчельскис – о Соболеве в «Зените»: «Ни о чем»

5 марта, 17:09
9

Андрей Канчельскис дал оценку игре нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев после матча [с «Балтикой»] сказал, что хочет больше играть за «Зенит». Если он хочет играть, то нужно забивать.

Дуран пришeл, и Александр сразу отличился, пусть и в кубковом матче. Конкуренция всегда должна быть, потому что она помогает прогрессировать.

Нападающий должен забивать, потому что 5-6 голов в сезоне – это ни о чeм. У хорошего форварда такого не должно быть», – сказал Канчельскис.

  • Александр Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.
  • До перехода в петербургский клуб форвард играл за «Спартак». Петербуржцы заплатили за спортсмена 10 миллионов евро.
  • В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • До возобновления сезона РПЛ комментатор Геннадий Орлов намекал, что «Зенит» не против избавиться от Соболева, но предложений по футболисту не поступало.
  • Накануне Александр принес «Зениту» победу в матче Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Зенит Соболев Александр Канчельскис Андрей
