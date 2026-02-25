«Возимся в таком дерьме!»: Канчельскис сделал радикальное заявление об условиях во Второй лиге

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис обратился к футбольным функционерам, отвечающим за Вторую лигу.

«Жду возвращения российского футбола, потому что я тоже тренирую команду, на всякий случай. Я жду, чтобы наши хреновы функционеры сделали хорошие условия во Второй лиге! Сделали поля, трибуны!

Мы как первопроходцы. Ни условий, ни инфраструктуры, ничего нет! Я жду, чтобы они подняли свои задницы и сделали что-то для Второй лиги.

Или вы хотите, чтобы Вторую лигу закрыли? Ну закройте еe тогда и забудьте! Вы же должны заботиться о футболистах, а мы возимся в таком дерьме! Как не стыдно? Что же вы творите? Жулики.

Зато ходят и рассказывают, как всe хорошо. Поднимите задницы, и приезжайте посмотреть на условия», – сказал Канчельскис.