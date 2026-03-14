Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову

14 марта, 17:22

Неприятный инцидент случился в матче Второй лиги между «Кубанью» и «Динамо» из Владивостока (3:1).

На 52-й минуте футболист «Кубани» Евгений Ковалевский ударил шипами в голову соперника. За это игрок получил прямую красную карточку от арбитра.

  • «Кубань» под руководством главного тренера Андрея Ещенко после трех сыгранных матчей сезона занимает в группе «Серебро» четвертое место из десяти команд. У краснодарцев одна победа и два поражения.
  • 20-летний уроженец Калининграда Ковалевский принадлежит «Краснодару», он воспитанник черно-зеленого клуба.
  • На счету Ковалевского два матча за первую команду «Краснодара».

Источник: «Бомбардир»
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Кубань Краснодар Динамо Вл Ковалевский Евгений
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 