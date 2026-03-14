Во Второй лиге игрок ударил соперника шипами в голову

Неприятный инцидент случился в матче Второй лиги между «Кубанью» и «Динамо» из Владивостока (3:1).
На 52-й минуте футболист «Кубани» Евгений Ковалевский ударил шипами в голову соперника. За это игрок получил прямую красную карточку от арбитра.
- «Кубань» под руководством главного тренера Андрея Ещенко после трех сыгранных матчей сезона занимает в группе «Серебро» четвертое место из десяти команд. У краснодарцев одна победа и два поражения.
- 20-летний уроженец Калининграда Ковалевский принадлежит «Краснодару», он воспитанник черно-зеленого клуба.
- На счету Ковалевского два матча за первую команду «Краснодара».
Источник: «Бомбардир»