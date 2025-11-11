Клуб из Краснодара может прекратить существование

«Кубань» может прекратить существование. У клуба финансовые проблемы.

«Игрокам и персоналу не выплачивают зарплату с августа. Футболисты также не получили и премиальные за 6 матчей. Руководство каждую неделю уверяет, что погасит все долги, однако денег до сих пор нет. При этом сезон для краснодарской команды уже завершeн.

Игроки «Кубани» заявили, что готовы ждать до конца ноября. После чего напишут коллективное письмо в РФС», – сообщает источник.