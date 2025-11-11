Введите ваш ник на сайте
Клуб из Краснодара может прекратить существование

Сегодня, 12:47
2

«Кубань» может прекратить существование. У клуба финансовые проблемы.

«Игрокам и персоналу не выплачивают зарплату с августа. Футболисты также не получили и премиальные за 6 матчей. Руководство каждую неделю уверяет, что погасит все долги, однако денег до сих пор нет. При этом сезон для краснодарской команды уже завершeн.

Игроки «Кубани» заявили, что готовы ждать до конца ноября. После чего напишут коллективное письмо в РФС», – сообщает источник.

  • «Кубань» заняла 5 место в дивизионе Серебро Второй лиги.
  • Команду возглавляет Андрей Ещенко.

Источник: Baza
Назарян
1762860343
в Краснодаре один клуб это Краснодар , а Кубань к сожалению это история из за некоторых горе управленцев!
Max-Min-vkontakte
1762866114
шо, опять?!)(с)
