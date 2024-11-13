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    «Краснодар-2» прекратит существование

    «Краснодар» решил распустить вторую команду на неопределенный срок, сообщает журналист Максим Алланазаров. Руководство клуба решило поставить проект на паузу на неопределенный срок в связи с тем, что команда не смогла выполнить поставленную перед ней задачу.

    • «Краснодар-2» занимает 9-е место группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги с 16 очками после 17 матчей. Он вылетает в дивизион Б.
    • В последнем матче 16 ноября «Краснодар-2» примет дома липецкий «Металлург Л».

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    Источник: телеграм-канал «о футболе на Руси | Алланазаров»

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1731497823
    Обидно. Уже вторая команда уходит в небытие...
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    ss21
    1731503951
    Не надо распускать, надо принять что пацанам тяжело биться с мужиками. Но это большой опыт, школа жизни. Кержаков прошёл вторую лигу и стал лидером например.
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1731505303
    И это лучшая академия страны.... ( Как некоторые кричат) В РПЛ 9 легионеров в основе, и на 2 команду юношей не наскребли
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