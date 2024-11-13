«Краснодар-2» прекратит существование

«Краснодар» решил распустить вторую команду на неопределенный срок, сообщает журналист Максим Алланазаров. Руководство клуба решило поставить проект на паузу на неопределенный срок в связи с тем, что команда не смогла выполнить поставленную перед ней задачу.

«Краснодар-2» занимает 9-е место группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги с 16 очками после 17 матчей. Он вылетает в дивизион Б.

В последнем матче 16 ноября «Краснодар-2» примет дома липецкий «Металлург Л».

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