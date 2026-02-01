Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги

Защитник Богдан Мацола перешел из «Краснодара» в «Леон Сатурн».
«Воспитанник академии «Краснодара» выступал за вторую команду «быков». Футболист привлекался в сборные России разных возрастов (U-17 и U-19), а в прошлом году впервые сыграл за молодeжную сборную против олимпийской команды Омана», – говорится в сообщении клуба Второй лиги.
19-летний Мацола в прошлом году 1 раз попал в заявку основной команды «Краснодара» на матч, но на поле не выходил.
- Он обучался и выступал за детско-юношеские команды «быков» с 2017 года. В составе молодeжной команды «Краснодара» Мацола провeл 20 матчей и отличился 3 голами.
- В 2024 году он провел 4 матча во Второй лиге за «Краснодар-2».
Источник: официальный сайт «Леон Сатурна»