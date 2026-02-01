Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги

Защитник Богдан Мацола перешел из «Краснодара» в «Леон Сатурн».

«Воспитанник академии «Краснодара» выступал за вторую команду «быков». Футболист привлекался в сборные России разных возрастов (U-17 и U-19), а в прошлом году впервые сыграл за молодeжную сборную против олимпийской команды Омана», – говорится в сообщении клуба Второй лиги.

19-летний Мацола в прошлом году 1 раз попал в заявку основной команды «Краснодара» на матч, но на поле не выходил.