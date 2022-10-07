- 7 октября 2022
- 19:10 «Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
- 7 апреля 2022
- 23:20 «Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова 5
- 29 сентября 2019
- 15:25 Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте 3
- 24 августа 2019
- 15:20 Видео «Самый лучший коллектив». Молодежка «Локомотива» записала видео для получившего в матче с «Краснодаром» сотрясение и ЧМТ партнера 2
- 9 августа 2019
- 15:58 Видео «Ростов» объявил о переходе из молодежки «Краснодара» Ведерникова и защитника Малярова из «Ротора» 9
- 25 ноября 2018
- 14:11 Молодежное первенство. «Зенит» вырвал победу над «Ростовом», «Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу»
- 7 октября 2018
- 13:56 Молодежное первенство. ЦСКА обыграл «Локомотив», «Краснодар» проиграл «Зениту»
- 31 августа 2018
- 18:58 Молодежное первенство. «Краснодар» обыграл «Локомотив»
- 26 августа 2018
- 09:59 Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
- 18 августа 2018
- 18:07 Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
- 15 августа 2018
- 17:43 КДК: Понсе пропустит два матча чемпионата России за фол на Глушакове
- 4 августа 2018
- 13:59 Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
- 29 июля 2018
- 13:12 Молодежное первенство. «Рубин» и «Краснодар» обменялись голами
- 12 мая 2018
- 14:07 Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Рубин» и выиграл турнир 1
- 5 мая 2018
- 06:54 Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске 1