Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. МФЛ
Команды
Краснодар (мол)
Краснодар (мол)
Краснодар
Россия. МФЛ
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Сайт:
http://www.fckrasnodar.ru/
Тренер:
Дмитрий Андреянов
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Вратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
Фото
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Фото
Определилась тройка призеров МФЛ
2023.05.20 10:58
Видео
Определился чемпион молодежного первенства России
2023.04.28 19:17
6
Видео
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
«Краснодар» заинтересован в подписании защитника «Спартака» Кутепова
2022.04.07 23:20
5
Молодежное первенство. «Краснодар» дома проиграл «Арсеналу» со счетом 0:4 и идет на 13 месте
2019.09.29 15:25
3
Видео
«Ростов» объявил о переходе из молодежки «Краснодара» Ведерникова и защитника Малярова из «Ротора»
2019.08.09 15:58
9
Молодежное первенство. «Зенит» вырвал победу над «Ростовом», «Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу»
2018.11.25 14:11
Молодежное первенство. ЦСКА обыграл «Локомотив», «Краснодар» проиграл «Зениту»
2018.10.07 13:56
Молодежное первенство. «Краснодар» обыграл «Локомотив»
2018.08.31 18:58
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
2018.08.18 18:07
КДК: Понсе пропустит два матча чемпионата России за фол на Глушакове
2018.08.15 17:43
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Рубин» и «Краснодар» обменялись голами
2018.07.29 13:12
Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Рубин» и выиграл турнир
2018.05.12 14:07
1
Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске
2018.05.05 06:54
1
Молодежное первенство. «Краснодар» и «Локомотив» забили пять голов, краснодарцы продолжают лидировать в чемпионате
2018.04.29 13:53
Нападающий «Краснодара» Игнатьев – лучший бомбардир юношеской лиги УЕФА. Руденко из «Спартака» – второй
2018.04.23 21:01
8
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Краснодар», «Ахмат» пропустил от «Спартака» четыре гола
2018.04.22 13:22
Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Арсенал», «Ростов» уступил «СКА-Хабаровску»
2018.04.14 14:04
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Анжи»
2018.03.31 17:01
Матч основной и молодежной команд «Краснодара» посетили более 17 тысяч зрителей
2018.03.25 19:03
2
Матч молодежной и основной команды «Краснодара» посетят более 20 тысяч зрителей
2018.03.25 15:27
1
Молодежное первенство. «Краснодар» переиграл «Уфу», «Локомотив» поделил очки с «Ахматом»
2018.03.17 13:15
1
2
3
4
Главные новости
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
6
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+