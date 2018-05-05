Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске

Состоялся матч 29 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. Лидирующий «Краснодар» не смог добиться победы в Хабаровске, хотя в первом круге разгромил соперника со счетом 7:1.

Дальневосточники, проведшие последний домашний поединок в соревновании, идут на 12-месте. В следующем сезоне команды из Хабаровска в турнире не будет.

Молодежное первенство РФПЛ. 29-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Краснодар – 0:0

Календарь молодежного первенства РФПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ