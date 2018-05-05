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    Молодежное первенство. Лидирующий «Краснодар» не смог победить в Хабаровске

    Состоялся матч 29 тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. Лидирующий «Краснодар» не смог добиться победы в Хабаровске, хотя в первом круге разгромил соперника со счетом 7:1.

    Дальневосточники, проведшие последний домашний поединок в соревновании, идут на 12-месте. В следующем сезоне команды из Хабаровска в турнире не будет.

    Молодежное первенство РФПЛ. 29-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Краснодар – 0:0

    Календарь молодежного первенства РФПЛ

    Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 5 мая 2018, 06:56

      Полная неожиданность. И непроигрыш Хаба, и отсутствие голов.

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