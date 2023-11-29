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    Россия. МФЛ - таблица

    Сезон:
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мастер-Сатурн 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Локомотив (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Сочи (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Спартак М (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Строгино (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Кр. Советов (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Балтика (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Рубин (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Краснодар (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Акрон - Академия им. Коноплева 0 0 0 0 0:0 0 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ростов (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Ахмат (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Оренбург (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Динамо М (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Нижний Новгород (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. ЦСКА (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Урал (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Чертаново (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Зенит (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Факел (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мастер-Сатурн 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Локомотив (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Сочи (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Спартак М (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Строгино (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Кр. Советов (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Балтика (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Рубин (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Краснодар (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Акрон - Академия им. Коноплева 0 0 0 0 0:0 0 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ростов (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Ахмат (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Оренбург (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Динамо М (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Нижний Новгород (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. ЦСКА (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Урал (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Чертаново (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Зенит (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Факел (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Мастер-Сатурн 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Локомотив (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Сочи (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Спартак М (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Строгино (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. Кр. Советов (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Балтика (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Рубин (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Краснодар (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Акрон - Академия им. Коноплева 0 0 0 0 0:0 0 0
    Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ростов (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    2. Ахмат (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    3. Оренбург (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    4. Динамо М (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    5. Нижний Новгород (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    6. ЦСКА (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    7. Урал (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    8. Чертаново (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. Зенит (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
    10. Факел (мол) 0 0 0 0 0:0 0 0
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