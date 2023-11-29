Сезон:
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мастер-Сатурн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Локомотив (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сочи (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Спартак М (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Строгино (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Кр. Советов (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Балтика (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Рубин (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Краснодар (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Акрон - Академия им. Коноплева
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ростов (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Ахмат (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Оренбург (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо М (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Нижний Новгород (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|ЦСКА (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Урал (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Чертаново (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Зенит (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Факел (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мастер-Сатурн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Локомотив (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сочи (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Спартак М (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Строгино (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Кр. Советов (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Балтика (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Рубин (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Краснодар (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Акрон - Академия им. Коноплева
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ростов (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Ахмат (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Оренбург (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо М (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Нижний Новгород (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|ЦСКА (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Урал (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Чертаново (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Зенит (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Факел (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мастер-Сатурн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Локомотив (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сочи (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Спартак М (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Строгино (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Кр. Советов (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Балтика (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Рубин (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Краснодар (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Акрон - Академия им. Коноплева
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ростов (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Ахмат (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Оренбург (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Динамо М (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Нижний Новгород (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|ЦСКА (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Урал (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Чертаново (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Зенит (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Факел (мол)
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0