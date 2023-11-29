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12 января
10:26
Стипиди: «В футболе должен управлять РФС, а не «Газпром»
16
29 ноября 2023
16:40
Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»
10
27 ноября 2023
15:34
В 2Drots высказались о возможном подписании Дзагоева
2
2 ноября 2023
15:59
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
4
28 апреля 2023
19:17
Видео
Определился чемпион молодежного первенства России
7
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Все новости
12 января
10:26
Стипиди: «В футболе должен управлять РФС, а не «Газпром»
16
29 декабря 2023
13:30
Тарханов: «В плане прогресса молодых футболистов «Спартак» уступает многим командам»
1
29 ноября 2023
16:40
Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»
10
27 ноября 2023
15:34
В 2Drots высказались о возможном подписании Дзагоева
2
24 ноября 2023
16:51
Стал известен победитель Молодежной футбольной лиги
19 ноября 2023
16:17
Тренер 2DROTS может возглавить клуб ФНЛ
2
2 ноября 2023
15:59
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
4
1 октября 2023
22:46
68-летний Медведев оценил свой дебют в Медиалиге
3 сентября 2023
19:48
Видео
Глушаков дебютировал в Медиалиге
1
20 мая 2023
10:58
Фото
Определилась тройка призеров МФЛ
1
28 апреля 2023
19:17
Видео
Определился чемпион молодежного первенства России
7
26 апреля 2023
21:53
Фанаты «Спартака» покупали билеты на матч так, чтобы на секторе изобразилась свастика: это акция против Fan ID
13
10 ноября 2022
16:20
Молодежка «Спартака» проведет два матча без зрителей. Фанаты дрались с игроками ЦСКА в дерби и скандировали оскорбления
5
4 ноября 2022
22:09
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
11
21:45
Фото
Ребров отреагировал на волевую победу молодежки «Спартака» над ЦСКА. Во время игры была драка
1
21:03
Игроки молодежки ЦСКА подрались с фанатами «Спартака» во время матча МФЛ
6
19:59
«Мы *** коней!». Игрок молодежки «Спартака» Пилипенко вместе с фанатами отпраздновал победу над ЦСКА
21
30 октября 2022
22:31
«Матч ТВ» ведет переговоры о трансляциях игр Медиалиги
3
23 октября 2022
23:49
Видео
В Медиалиге может сыграть победитель ЛЧ и экс-игрок «Барсы»
1
7 октября 2022
19:10
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
1
2 сентября 2022
23:17
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
4
22 июля 2022
22:55
Видео
Фанаты «Локомотива» высмеяли Fan ID на матче МФЛ против «Динамо»
2
10 июня 2022
18:29
Гендиректор «Сочи»: «Сыграть в Суперкубке вместо «Спартака»? А кто-то уже отказался разве?!»
7
6 июня 2022
12:32
Видео
Широков – о ссоре с арбитрами после матча «Строгино» – «Родина»: «Я не знаю, о чем вы говорите»
5
13 мая 2022
20:21
ЦСКА под руководством Гусева второй раз подряд выиграл молодежное первенство России
2
12 мая 2022
11:36
Вратарь «Динамо» Лещук – о карьере в Европе: «Больше всего хочется в Англию»
2
6 марта 2022
15:06
Арбитр Федотов – об удалении Вианы в матче с «Локомотивом»: «Беспредел»
1
4 марта 2022
14:40
Хохлов: «Готов рассматривать предложения из РПЛ»
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