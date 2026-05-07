Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубин (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева: обзор матча 07 мая 2026

Рубин (мол)
07.05.2026, четверг, 15:00
Россия. МФЛ, 9 тур
2 : 3
Завершен
Акрон - Академия им. Коноплева
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Рубин (мол) - Акрон - Академия им. Коноплева
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Рубин
Новости команд
Все
Рубин (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
«Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева»
2021.10.19 07:33
3
Фукс травмировался в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева». В РПЛ бразилец провел один матч
2021.08.27 19:15
10
Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»
2021.08.25 18:04
Больше новостей
Россия. МФЛ
Все
Текущие
Будущие
Россия. МФЛ, 14 тур
Алмаз-Антей
- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
- : -
10.07.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Алмаз-Антей
- : -
10.07.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Рубин (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
- : -
10.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 14 тур
Пари НН (мол)
- : -
10.07.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 14 тур
Чертаново (мол)
- : -
10.07.2026
Краснодар (мол)
Последние матчи
Все
Рубин (мол)
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 13 тур
Спартак М (мол)
1 : 6
03.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 13 тур
Алмаз-Антей
3 : 1
03.07.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 0
26.06.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Рубин (мол)
1 : 3
26.06.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
22.05.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 13 тур
Алмаз-Антей
3 : 1
03.07.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 12 тур
Рубин (мол)
1 : 3
26.06.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
22.05.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Рубин (мол)
3 : 1
15.05.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Рубин (мол)
2 : 3
07.05.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 13 тур
Спартак М (мол)
1 : 6
03.07.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 12 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
3 : 0
26.06.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 11 тур
Динамо Мх (мол)
3 : 2
22.05.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 10 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 1
15.05.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Рубин (мол)
2 : 3
07.05.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+