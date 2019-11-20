Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»

Защитник молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин вернулся в расположение команды, о чем сообщается в твиттере казанского клуба.

Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1). Футболист неудачно упал животом на колено соперника и был заменен. По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) November 20, 2019

Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии