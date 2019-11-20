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  • Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»

Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»

20 ноября 2019, 14:53
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Защитник молодежки «Рубина» Вячеслав Фомин вернулся в расположение команды, о чем сообщается в твиттере казанского клуба.

Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1). Футболист неудачно упал животом на колено соперника и был заменен. По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Рубин Рубин (мол) Спартак Спартак М (мол)
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