«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало посетить матч молодежных команд ЦСКА – «Спартак».

«Fan ID – убийца футбола! На молодежном дерби ЦСКА – «Спартак» паспорт не нужен. Все на футбол!» – говорится в сообщении «Фратрии»

Матч состоится 20 сентября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена».

Закон о введении системы Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.

Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех команд в РПЛ.

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