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    • «Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд

    «Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд

    Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» призвало посетить матч молодежных команд ЦСКА – «Спартак».

    «Fan ID – убийца футбола! На молодежном дерби ЦСКА – «Спартак» паспорт не нужен. Все на футбол!» – говорится в сообщении «Фратрии»

    • Матч состоится 20 сентября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена».
    • Закон о введении системы Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех команд в РПЛ.

    Старт новой Лиги чемпионов уже сегодня! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Фратрия

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    17.09.2024 11:08
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    Комментарии (5)
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    Айболид
    1726576169
    Вот эти вот ро позор Зениту вроде не кричат , а вот 24.10.2021 они заряжали "издец позорище" , угадайте кому . P.S. Fan ID – убийца футбола!
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    subbotaspartak
    1726591174
    Все эти Fan ID кипения далеки от Сибири. Волею судеб был в Питере и два раза на кубковых нулевых играх зенита с ЦСКА и Спартаком. Полная арена, всё хорошо. И даже оформил на всякий случай карту болельщика, это нетрудно
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    Геннадий-Королевич-vkonta
    1726591921
    Кто с мозгами не дружит тот не поймёт, что такое безопасность. На МАТЧ РПЛ. Краснодар Зенит точно будет аншлаг все 35 тысяч с Фан ид.
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    VVM1964
    1726599786
    Fan ID – убийца футбола!, а Зенит - позор российского футбола !!! )))
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