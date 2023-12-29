Тарханов: «В плане прогресса молодых футболистов «Спартак» уступает многим командам»

Советник президента по развитию молодежного футбола «Сочи», бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил развитие молодых футболистов в РПЛ.

«В следующем году жду прогресса от Сергея Пиняева, Салтыкова из «Крыльев Советов», у которых молодежи много. Хочется, чтобы в «Динамо» продолжали прогрессировать Тюкавин, Гладышев. Надо совершенствоваться. А в «Спартаке», например, такого прогресса молодых нет. В плане прогресса молодых футболистов «Спартак» уступает многим командам. Развитие молодых – это тренерская работа, у самих игроков должно быть желание работать.

Пока не очень верю, что в этом направлении в «Спартаке» будет что-то меняться. Недавно я смотрел игру нашей академии «Сочи» со сборными России 2007, 2008, 2009 годов рождения, и я не увидел неординарных ребят. Все одинаковые! Что-то бегают, бьют куда-то. Нет качеств, которые необходимы футболисту. Также молодежка «Сочи» играла со «Спартаком», вообще не увидел спартаковского стиля и ребят, которые из себя что-то бы представляли. Молодежка «Сочи» выглядела даже лучше», – сказал Тарханов.