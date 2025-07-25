15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА

КДК РФС наказал футболистов молодежки «Спартака» за оскорбительное поведение после матча с ЦСКА.

«После матча игроки молодежной команды «Спартак» подошли к трибунам, совместно с болельщиками начали скандировать ненормативную лексику в адрес ЦСКА. Поскольку не было в протоколе и рапорте, они не были удалены, поэтому штрафные санкции.

15 футболистов молодежной команды «Спартак» оштрафованы на 20 тыс. рублей каждый. «Спартак» оштрафован на 50 тыс. рублей, потому что болельщики клуба скандировали ненормативную лексику», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.