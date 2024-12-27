В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отстранение от футбола пяти игроков молодежного состава «Пари НН» за организацию договорных матчей.
«РФС ведет системную работу по борьбе с договорными матчами и влиянием на результат.
Тот человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание – пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Это значит, что он никогда не сможет официально работать и играть в футбольном клубе.
Надеюсь, этот случай станет хорошим уроком для молодых футболистов.
Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», – сказал Григорьянц.
- Бывший полузащтник молодежки «Пари НН» 19-летний Никита Милюков дисквалифицирован пожизненно. После ухода из нижегородской команды он выступал за «Волну» из Ковернино.
- Еще три игрока – 18-летний полузащитник Захар Мозин, 19-летний защитник Максим Галочкин и 18-летний защитник Павел Шалимов получили за договорняки по 1 году реальной дисквалификации и по 4 года условной.
- 18-летний нападающий Денис Чупрунов получил только условное отстранение на 3 года и оштрафован на 50 тысяч рублей.
- Договорными признаны матчи Молодежной футбольной лиги «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород» (1:1), прошедший 8 марта и ЦСКА – «Пари Нижний Новгород» (8:1), сыгранный 15 марта.
- КДК присудил победу грозненской команде в первой игре, результат второй встречи оставил без изменений.