В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал отстранение от футбола пяти игроков молодежного состава «Пари НН» за организацию договорных матчей.

«РФС ведет системную работу по борьбе с договорными матчами и влиянием на результат.

Тот человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание – пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Это значит, что он никогда не сможет официально работать и играть в футбольном клубе.

Надеюсь, этот случай станет хорошим уроком для молодых футболистов.

Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», – сказал Григорьянц.