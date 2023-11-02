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    • 3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

    3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о привлечении к административной ответственности трех футболистов молодежной команды ЦСКА. Также они получили дисквалификацию на два матча Молодежной футбольной лиги. Ярослав Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников вместе с фанатами скандировали «*** «Спартак», ***».

    «По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них – Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.

    Штраф «Спартаку» и ЦСКА – по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый», – сказал Григорьянц.

    • 27 октября ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 15‑го тура МФЛ.
    • На данный момент армейцы находятся на седьмом месте в МФЛ, а красно-белые – на четвертом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2023 15:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1796

      Айболид 2 ноября, 19:27

      Народ о народной . Высказались .

      0
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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Айболид 2 ноября, 19:35

      Тут глупая молодёжь. О вас высказалась основа, барбариски помнишь, от Дзагоева, мразота педикулёзная?=)))

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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Спартач80 2 ноября, 19:46

      Вылез шелудивый? А вчера ,по обыкновению поджавши хвост гасился ссыкалка .
      Тебе про "заряд" Баринова напомнить ?

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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Айболид 2 ноября, 20:10

      Спать уше ушёл просто, после "шедевра" Маслова, прикинь ублюдина=) А что про Баринова - посмотри как потом эта ссыкливая мразь извинялась=))) А вот ты - раз, два , три - дальше знаешь, ублюдина педикулёзная =)))

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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Спартач80 2 ноября, 20:17

      Не "спать ушёл" , а зарылся ты в тёплый навоз и жалко похрюкивал .
      А теперь три-четыре "оле,ола ....." Продолжение наверно знаешь .

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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Айболид 2 ноября, 20:19

      Сосёт Зенит, у Спартак Москва, знаю конечно=)))

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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Спартач80 2 ноября, 20:29

      Ты этот самопал в навозе лёжа можешь нахрюкивать , а в реальности ......... "красно-белый , красно-белый за щеку возьмёт всегда".
      Учи матчасть лупень .

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      Рейтинг: +1960

      Спартач80 > Айболид 2 ноября, 20:33

      Ублюдина педикулёзная, ты сама иди там свои сочинюшки учи, а результат по факту. Зенит всегда становился чемпионом, только благодаря политике. А так, их судьба - пердив=)))

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      Рейтинг: +1796

      Айболид > Спартач80 2 ноября, 20:41

      А чего ты так яростно вижжишь , упырок бесноватый ? Теперь понятно на какую "мечту" ты передёргиваешь . Мечта - она мечтой и останется , как бы ты не скулил .
      "Оле, ола - сосать спартак Москва ". Это как вчера например .
      Пей валерьяночку , не бесись .

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      Рейтинг: +1483

      Дубина 2 ноября, 17:12

      конеферма)кобылы

      1
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      Рейтинг: +638

      Цугундeр 2 ноября, 16:14

      .."вместе с фанатами скандировали «*** «Спартак», ***»
      Правильно наказали. Пять звёзд у Спартака.
      Надо было скандировать «*****«Спартак», *****»..
      Молодёжь, кули..(

      3
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > Цугундeр 2 ноября, 16:38

      До пятой звезды нельзя, батенька - сглазите !!! )))

      0
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