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  • 3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

2 ноября 2023, 15:59
3

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о привлечении к административной ответственности трех футболистов молодежной команды ЦСКА. Также они получили дисквалификацию на два матча Молодежной футбольной лиги. Ярослав Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников вместе с фанатами скандировали «*** «Спартак», ***».

«По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них – Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.

Штраф «Спартаку» и ЦСКА – по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый», – сказал Григорьянц.

  • 27 октября ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» со счетом 2:1 в матче 15‑го тура МФЛ.
  • На данный момент армейцы находятся на седьмом месте в МФЛ, а красно-белые – на четвертом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. МФЛ ЦСКА (мол) Спартак М (мол) Григорьянц Артур
Комментарии (3)
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Цугундeр
1698930865
.."вместе с фанатами скандировали «*** «Спартак», ***» Правильно наказали. Пять звёзд у Спартака. Надо было скандировать «*****«Спартак», *****».. Молодёжь, кули..(
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Дубина
1698934370
конеферма)кобылы
Ответить
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