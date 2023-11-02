3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о привлечении к административной ответственности трех футболистов молодежной команды ЦСКА. Также они получили дисквалификацию на два матча Молодежной футбольной лиги. Ярослав Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников вместе с фанатами скандировали «*** «Спартак», ***».

«По ходу матча болельщики скандировали нецензурные выражения и бросали снежки на поле в сторону игроков. Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них – Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне. Эти три футболиста были привлечены к административному наказанию в 500 рублей судом.

Штраф «Спартаку» и ЦСКА – по 10 тысяч за скандирование и 20 тысяч за снежки. Першин, Сидельников и Арбузов дисквалифицированы на 2 матча МФЛ каждый», – сказал Григорьянц.