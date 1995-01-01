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    Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии

    Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин находится в стабильно тяжелом состоянии спустя более суток после матча молодежного первенства РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    «На 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле.

    Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым», – гласит заявление пресс-службы «Рубина».

    Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2068

      кошмарик 38 минут назад

      Здоровья!

      0
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      Рейтинг: +49

      murealbest 53 минуты назад

      Дай Бог здоровья!

      1
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      Рейтинг: +911

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Дай Бог парню здоровья...

      1
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      Рейтинг: +3756

      paracetamol 1 час назад

      Свини и есть свини.

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      Рейтинг: +3499

      Yev 1 час назад

      Здоровья и таком состоянии ещё и удачи!!! Держись!!!

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      Рейтинг: +11118

      sssrspartak 1 час назад

      здоровья парню!храни его господь!!!

      2
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      Рейтинг: +558

      lexazenit_89 1 час назад

      Здоровья игроку !!!!

      4
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      Рейтинг: +220

      akku 1 час назад

      Здоровья пацану, это главное.

      8
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      Рейтинг: +34148

      portero 1 час назад

      Раз из критического вышел, хорошо. Здоровья

      8
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      Рейтинг: +728

      MDAR 1 час назад

      Здоровья тебе.

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