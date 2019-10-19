Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии

Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин находится в стабильно тяжелом состоянии спустя более суток после матча молодежного первенства РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«На 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле.

Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым», – гласит заявление пресс-службы «Рубина».

Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови