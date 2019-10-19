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  • Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии

Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии

19 октября 2019, 21:09
15

Игрок молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин находится в стабильно тяжелом состоянии спустя более суток после матча молодежного первенства РПЛ со «Спартаком» (0:1).

«На 69-й минуте матча молодежного первенства РПЛ на московском стадионе «Спартак» 17-летний игрок нашей молодежной команды Вячеслав Фомин после неудачного столкновения с соперником покинул поле.

Спустя некоторое время после матча самочувствие Вячеслава ухудшилось. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали тупую травму живота и большую потерю крови. Вячеслав был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас находится под контролем реаниматологов. Спустя более суток состояние игрока остается стабильно тяжелым», – гласит заявление пресс-службы «Рубина».

Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Рубин Рубин (мол) Фомин Вячеслав
Комментарии (15)
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zaichkin777@gmail.com
1571508831
Выкорабкивайся, боец. Здоровья!
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Вомбат
1571508923
Кто верует, пусть молится о выздоровлении Фомина, а вернется он после этого на поле или нет, неважно.
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Dizgen
1571509111
Скорейшего выздоровления храни его Господь
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MDAR
1571509179
Здоровья тебе.
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portero
1571509290
Раз из критического вышел, хорошо. Здоровья
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akku
1571509384
Здоровья пацану, это главное.
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lexazenit_89
1571509789
Здоровья игроку !!!!
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Yev
1571510320
Здоровья и таком состоянии ещё и удачи!!! Держись!!!
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paracetamol
1571510772
Свини и есть свини.
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murealbest
1571512944
Дай Бог здоровья!
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