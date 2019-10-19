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  • Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

19 октября 2019, 17:14
16

Футболист молодежного состава «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13 тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1).

У казанца открылось внутреннее кровотечение, состояние защитника оценивается как критическое, рассказал доктор «Рубина» Ильшат Хабиров.

— Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота.

— Он просто неудачно упал на ногу?

— Да, на чью-то коленку. Так случилось, к сожалению.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Рубин Рубин (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (16)
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порт
1571495643
Здоровья Вячеславу.
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алдан2014
1571495790
Спаси парня Господи
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Александ1982
1571498251
держись, здоровья
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SPACE TRUCKIN
1571499175
вот же несчастье!((( держись,не сдавайся пацан!
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Добрый Бобер
1571499517
Ужас! Сейчас всё в руках врачей. Надеюсь они не подведут.
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arrivalgist
1571499910
Держись братан...
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Dizgen
1571500517
Здоровья поправляйся
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vlad1969
1571500558
Блин(((((((( ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!! держим кулаки!!!!!!!
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Niko
1571501983
Кто бы мог подумать. Держись мужик!!! Все обойдётся!!! До свадьбы заживёт. Вся страна держит за тебя кулаки!!!
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Вальдемар IV
1571507853
спартак только вредит и калечит, а игроки вроде аджики на джентльмена претендуют
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