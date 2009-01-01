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    Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

    Футболист молодежного состава «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13 тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1).

    У казанца открылось внутреннее кровотечение, состояние защитника оценивается как критическое, рассказал доктор «Рубина» Ильшат Хабиров.

    — Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота.

    — Он просто неудачно упал на ногу?

    — Да, на чью-то коленку. Так случилось, к сожалению.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3528

      Добрый Бобер 4 минуты назад

      Ужас! Сейчас всё в руках врачей. Надеюсь они не подведут.

      0
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      Рейтинг: +3712

      SPACE TRUCKIN 10 минут назад

      вот же несчастье!((( держись,не сдавайся пацан!

      0
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      Рейтинг: +1401

      Александ1982 25 минут назад

      держись, здоровья

      1
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      Рейтинг: +2405

      TOMSON 28 минут назад

      Ого. Так вот от удара об коленку бывает? Парню здоровья.

      1
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      Рейтинг: +2110

      Алекc 28 минут назад

      Здоровья парню(

      1
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      Рейтинг: +702

      spam2009 29 минут назад

      здоровья

      1
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      Рейтинг: +1784

      Борат 42 минуты назад

      Ужас!
      Здоровья пареньку!!!

      2
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      Рейтинг: +280

      Artemka444 47 минут назад

      Надеюсь всё обойдется!!!
      Здоровья!!!

      2
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      Рейтинг: +1642

      алдан2014 1 час назад

      Спаси парня Господи

      7
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      Рейтинг: +3550

      порт 1 час назад

      Здоровья Вячеславу.

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