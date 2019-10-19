Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови

Футболист молодежного состава «Рубина» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13 тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1).

У казанца открылось внутреннее кровотечение, состояние защитника оценивается как критическое, рассказал доктор «Рубина» Ильшат Хабиров.

— Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота.

— Он просто неудачно упал на ногу?

— Да, на чью-то коленку. Так случилось, к сожалению.