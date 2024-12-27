РФС дисквалифицировал 5 игроков молодежки «Пари НН» за договорняки

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил пять футболистов за организацию договорных матчей. Бывший полузащтник молодежки «Пари НН» 19-летний Никита Милюков дисквалифицирован пожизненно. После ухода из нижегородской команды он выступал за «Волну» из Ковернино.

Еще три игрока – 18-летний полузащитник Захар Мозин, 19-летний защитник Максим Галочкин и 18-летний защитник Павел Шалимов получили за договорняки по 1 году реальной дисквалификации и по 4 года условной.

18-летний нападающий Денис Чупрунов получил только условное отстранение на 3 года и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Полный список решений КДК выглядит так: