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    • РФС дисквалифицировал 5 игроков молодежки «Пари НН» за договорняки

    РФС дисквалифицировал 5 игроков молодежки «Пари НН» за договорняки

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил пять футболистов за организацию договорных матчей. Бывший полузащтник молодежки «Пари НН» 19-летний Никита Милюков дисквалифицирован пожизненно. После ухода из нижегородской команды он выступал за «Волну» из Ковернино.

    Еще три игрока – 18-летний полузащитник Захар Мозин, 19-летний защитник Максим Галочкин и 18-летний защитник Павел Шалимов получили за договорняки по 1 году реальной дисквалификации и по 4 года условной.

    18-летний нападающий Денис Чупрунов получил только условное отстранение на 3 года и оштрафован на 50 тысяч рублей.

    Полный список решений КДК выглядит так:

    • В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодежного первенства России между командами «ЦСКА-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Никите Милюкову осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно.
    • В соответствии с частями 2, 3 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодежного первенства России между командами «ЦСКА-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Захару Мозину, Максиму Галочкину, Павлу Шалимову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 5 лет, из которых 1 год считать реальным исполнением спортивной санкции, а 4 года условным исполнением спортивной санкции.
    • Установить для Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова испытательный срок 2 года с момента принятия данного решения.
    • В соответствии с частями 2, 3 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матч 1-го тура Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года; матч 2-го тура Молодежного первенства России между командами «ЦСКА-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года) – запретить Денису Чупрунову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года условно и оштрафовать его на 50 000 рублей.
    • Установить для Дениса Чупрунова испытательный срок 2 года с момента принятия данного решения.
    • Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча (матч завершился ничьей со счетом 1:1) Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 8 марта 2024 года, присудить поражение команде «Пари Нижний Новгород-М» г. Нижний Новгород в указанном матче со счетом 0:3, присудить победу команде «Ахмат-М» г. Грозный в матче со счетом 3:0.
    • Согласно части 3 статьи 22 и абзацу 2 части 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС в матче Молодежного первенства России между командами «ЦСКА-М» – «Пари Нижний Новгород-М», который состоялся 15 марта 2024 года, засчитать фактический счет матча.
    • Департаменту организации и проведения соревнований РФС принять во внимание данное решение при формировании итогов соревнования.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (2)
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    Spartak_forv@
    1735304248
    Предлагаю поручить РФС очищение и анапского побережья от мазута,станет море и песок таким же чистым как и российский футбол
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