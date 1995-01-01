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    Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»

    Защитник ЦСКА Бруно Фукс будет набирать игровую форму в играх за молодежный состав столичного клуба.

    По информации Eurostavka, 27 августа Фукс должен сыграть в матче 7-го тура молодежного первенства РПЛ против «Академии Коноплева».

    При этом, бразилец с большой долей вероятности полетит с основой на матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится за день до игры молодежки ЦСКА.

    • Фукс пропустил большую часть прошлого сезона из-за различных травм.
    • Прошлым летом ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • Игрок в сезоне-2020/21 провел всего 1 матч.
    • В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.

    ЦСКА не планирует отпускать Фукса в другой клуб

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    Источник: Eurostavka

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1773

      Радио1000шумеров 22 минуты назад

      8 миллионов евро - дороговато для игрока молодежки РПЛ...

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