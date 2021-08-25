Eurostavka: Фукс сыграет за молодежку ЦСКА против «Академии Коноплева»

Защитник ЦСКА Бруно Фукс будет набирать игровую форму в играх за молодежный состав столичного клуба.

По информации Eurostavka, 27 августа Фукс должен сыграть в матче 7-го тура молодежного первенства РПЛ против «Академии Коноплева».

При этом, бразилец с большой долей вероятности полетит с основой на матч 6-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится за день до игры молодежки ЦСКА.

Фукс пропустил большую часть прошлого сезона из-за различных травм.

Прошлым летом ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.

Игрок в сезоне-2020/21 провел всего 1 матч.

В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.

ЦСКА не планирует отпускать Фукса в другой клуб