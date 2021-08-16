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ЦСКА не планирует отпускать Фукса в другой клуб

16 августа 2021, 11:58
3

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Бруно Фукса в «Сельту».

«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться.

В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение.

Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», – сказал Мовсесьян.

  • Прошлым летом ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
  • Игрок в сезоне-2020/21 провел всего 1 матч.
  • В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Сельта Фукс Бруно
Комментарии (3)
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vladimir-7
1629121696
В ЦСКА банкиры ВЭБа решают кого купить, а кого продать, лишь бы был у банка навар, так что технари, разбирающиеся в футболе, теперь не в почете.
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Alex Y
1629141513
Он хоть играл ?
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paracetamol
1629189402
Своих продаем, а за всяких Фуксов держимся?
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