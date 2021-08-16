ЦСКА не планирует отпускать Фукса в другой клуб

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Бруно Фукса в «Сельту».

«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться.

В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение.

Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», – сказал Мовсесьян.