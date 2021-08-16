ЦСКА не планирует отпускать Фукса в другой клуб

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Бруно Фукса в «Сельту».
«ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться.
В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение.
Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», – сказал Мовсесьян.
- Прошлым летом ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- Игрок в сезоне-2020/21 провел всего 1 матч.
- В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.
Источник: «Матч ТВ»