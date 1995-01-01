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    ЦСКА не планирует отпускать Фукса в другой клуб

    Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Бруно Фукса в «Сельту».

    «ЦСКА рассчитывает на Фукса, не планирует с ним расставаться.

    В клубе привыкли, что к нашим футболистам всегда есть какой-то интерес, поэтому если получим конкретное предложение, то мы его с Бруно обсудим и примем общее решение.

    Любой игрок ЦСКА может быть продан при получении стоящего предложения», – сказал Мовсесьян.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • Игрок в сезоне-2020/21 провел всего 1 матч.
    • В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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      Радио1000шумеров 29 минут назад

      "ЦСКА рассчитывает на хоть посмотреть на Фукса" – сказал Мовсесьян.

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