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    «Сельта» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Фукса

    Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в Испании.

    По информации Noticias Celta, 22-летний футболист привлек внимание «Сельты».

    «Мы находимся на продвинутой стадии переговоров», – подтвердил интерес галисийского клуба к своему клиенту агент Матеус Ассаф.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • Игрок в прошлом сезоне провел всего 1 матч.
    • В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Resistência Colorada

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +532

      99-й 26 минут назад

      Не надо отдавать, дайте хоть самим на него глянуть

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      Рейтинг: +41

      boog_17 44 минуты назад

      Это какой-то лютый сюр, если правда! Просто гениальный чел! сыграл 10-15 минут за год, а уже и олимпионик, и Сельта, якобы, интересуется....

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