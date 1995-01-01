«Сельта» ведет переговоры с ЦСКА о переходе Фукса

Не надо отдавать, дайте хоть самим на него глянуть
Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс может продолжить карьеру в Испании.
По информации Noticias Celta, 22-летний футболист привлек внимание «Сельты».
«Мы находимся на продвинутой стадии переговоров», – подтвердил интерес галисийского клуба к своему клиенту агент Матеус Ассаф.
- Прошлым летом ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- Игрок в прошлом сезоне провел всего 1 матч.
- В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом, ни разу не выйдя на поле.