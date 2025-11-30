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Бразилия. Серия А
Команды
Палмейрас
Бруно Фукс
€ 4 млн
Бруно Фукс
Палмейрас
1 апреля 1999 (27)
#3 | Защитник
191 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
6 бывших игроков РПЛ были в заявке на финал Кубка Либертадорес
2025.11.30 09:15
ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА
2025.11.20 19:19
7
Экс-игроки 4 клубов РПЛ вышли в финал Кубка Либертадорес
2025.10.31 09:20
2
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
Фукс перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро» за 3 миллиона
2024.12.19 00:28
4
«Атлетико Минейро» подтвердил выкуп Фукса у ЦСКА
2024.10.30 09:12
1
«Атлетико Минейро» будет обязан выкупить Фукса у ЦСКА
2024.10.25 16:28
Три экс-игрока РПЛ взяли трофеи в Бразилии
2024.04.08 13:15
1
Голы экс-футболистов РПЛ помогли «Атлетико Минейро» сыграть вничью в финале чемпионата штата
2024.03.31 12:55
Стали известны условия продления аренды Фукса из ЦСКА в «Атлетико Минейро»
2023.12.06 14:31
1
ЦСКА уточнил детали аренды Фукса в «Атлетико Минейро»
2023.12.06 10:36
«Атлетико Минейро» продлил аренду Фукса у ЦСКА
2023.12.06 09:30
Фото
«Атлетико Минейро» презентовал Фукса. Он арендован у ЦСКА
2022.12.18 12:01
2
У ЦСКА есть опция досрочного возвращения Фукса из «Атлетико Минейро»
2022.12.17 19:30
Агент Фукса допустил, что бразилец вернется в ЦСКА
2022.12.16 21:12
Фукс перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро»
2022.12.16 20:39
4
Агент Фукса отреагировал на новость о переходе защитника ЦСКА в «Атлетико Минейро»
2022.12.12 18:52
«Атлетико Минейро» полностью согласовал аренду защитника ЦСКА
2022.12.12 13:20
1
Фукс согласился покинуть ЦСКА ради «Атлетико Минейро» (Жорже Никола)
2022.12.10 18:46
1
Три клуба из Бразилии интересуются Фуксом из ЦСКА
2022.12.07 11:43
Корнеев назвал четырех игроков, не соответствующих уровню ЦСКА
2022.10.27 23:34
2
Защитник ЦСКА Фукс травмировался перед матчем с «Химками»
2022.10.01 16:44
4
Фукс: «Зенит» – не проблема для нас. Такой ЦСКА способен их обыграть»
2022.08.12 11:53
11
Фукс: «Не терпится вернуться на поле и помочь ЦСКА стать чемпионом»
2022.08.10 07:32
1
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Фукс вернулся в общую группу ЦСКА. Он может сыграть с «Зенитом»
2022.08.09 20:42
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Фукс: «Уверен, ЦСКА поборется с «Зенитом» за титул»
2022.08.07 13:37
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ЦСКА сообщил, когда Фукс вернется в общую группу
2022.07.21 07:57
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Фукс вернулся в расположение ЦСКА
2022.07.19 16:34
1
Бабаев высказался о будущем Фукса в ЦСКА
2022.07.14 16:59
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Пономарев считает, что Фукс имитирует травму, чтобы найти себе новый клуб в Бразилии
2022.06.25 00:51
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