РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью 3:3 в матче 6-го тура РПЛ.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», главный арбитр – Станислав Матвеев из Троицка.

На 15-й минуте нападающий гостей Иван Олейников открыл счeт. Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев на 36-й минуте ударом из угла штрафной восстановил равенство, а через две минуты полузащитник Эгаш Касинтура вывел грозненцев вперeд.

На 45+1-й минуте защитник «Крыльев» Никита Чернов сравнял счeт после подачи с углового. Во втором тайме нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе на 60-й минуте забил после сольного прохода Касинтуры, но на 72-й минуте Олейников оформил дубль и установил окончательный счeт.

Этот матч стал самым результативным в 6-м туре РПЛ.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице с шестью очками в шести турах. Столько же очков у «Крыльев Советов», которые располагаются на 10-й строчке.