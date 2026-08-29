Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)

29 августа, 21:59
2

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью 3:3 в матче 6-го тура РПЛ.

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена», главный арбитр – Станислав Матвеев из Троицка.

На 15-й минуте нападающий гостей Иван Олейников открыл счeт. Капитан «Ахмата» Лечи Садулаев на 36-й минуте ударом из угла штрафной восстановил равенство, а через две минуты полузащитник Эгаш Касинтура вывел грозненцев вперeд.

На 45+1-й минуте защитник «Крыльев» Никита Чернов сравнял счeт после подачи с углового. Во втором тайме нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе на 60-й минуте забил после сольного прохода Касинтуры, но на 72-й минуте Олейников оформил дубль и установил окончательный счeт.

Этот матч стал самым результативным в 6-м туре РПЛ.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице с шестью очками в шести турах. Столько же очков у «Крыльев Советов», которые располагаются на 10-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Ахмат - Крылья Советов - 3:3 (2:1)
Голы: 0:1 - И. Олейников, 15; 1:1 - Л. Садулаев, 36; 2:1 - Э. Касинтура, 38; 2:2 - Н. Чернов, 45+1; 3:2 - Г. Мелкадзе, 60; 3:3 - И. Олейников, 72.
Голосуй за лучшего игрока матча
Выбери команду и игрока, который лучше всех проявил себя в матче
Ахмат
Крылья Советов
Жулио Ромао
0%
Клисман Цаке
0%
Вадим Ульянов
0%
Мирослав Богосавац
0%
Турпал-Али Ибишев
0%
Арсен Адамов
0%
Лечи Садулаев
0%
Исмаэл
0%
Эгаш Касинтура
0%
Георгий Мелкадзе
0%
Максим Самородов
0%
Калиду Сидибе
0%
Усман Н'Донг
0%
Кирилл Щетинин
0%
Мохамед Конате
0%
Показать всех игроков
Сергей Песьяков
0%
Кирилл Печенин
0%
Юрий Горшков
0%
Доминик Ороз
0%
Никита Чернов
0%
Сергей Божин
0%
Максим Витюгов
0%
Амар Рахманович
0%
Мартин Крамарич
0%
Иван Олейников
0%
Николай Рассказов
0%
Ислам Чесноков
0%
Дани Фернандес
0%
Казбек Мукаилов
0%
Томас Галдамес
0%
Денис Макаров
0%
Показать всех игроков
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья» 3
Обзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1788030162
эх, сколько денег можно было бы поднять на этом матче)
Ответить
evgevg13
1788055096
Хоть одни команды в этом туре показали ИГРУ.
Ответить
Главные новости
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
23:12
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
22:59
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
22:35
2
⚡️ «Локомотив» уволил Галактионова после 4 лет работы
22:19
16
Галактионов ответил на вопрос об отставке
22:01
2
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Все новости
Все новости
Фанов «Локо» призвали подать на клуб в суд
21:52
Батракова в Турции уличили в симуляции
21:47
2
Определены виновные в подступающем крахе «Локомотива»
21:36
РПЛ. «Локомотив» проиграл дома «Рубину» (0:1) и упал на предпоследнее место
21:23
27
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
5
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
10
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
2
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
3
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
6
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
4
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
24
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
22
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+