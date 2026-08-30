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  • Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»

Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»

30 августа, 14:06
3

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, отреагировал на исход матча 6-го тура РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов» (2:2).

«Боевой матч у наших «Крыльев» в Грозном. Наша команда дважды уступала в счeте, но находила в себе силы догнать соперника. А в концовке, несмотря на мощное давление хозяев, отстояли ничью. Проявили характер. Отмечу и «Ахмат». Очень достойный соперник, который на родном стадионе всегда даeт бой. Тем ценнее результат, которого добились «Крылья».

Отдельные слова благодарности и глубокого уважения Рамзану Ахматовичу Кадырову и Магомеду Хожахмедовичу Даудову за тeплый приeм, традиционную организацию матча на высоком уровне и за ту атмосферу гостеприимства, которая всегда царит в Грозном», – написал Федорищев в телеграм-канале.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат
Комментарии (3)
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...уефан
1788089072
..."Дядя, ты - дурак!?"(с) - это Федорищеву... ...дневальный, а может - 0:0?...
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Hector вернулся
1788090625
Лизнул так лизнул
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Спартач80
1788099443
Лизуха.
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