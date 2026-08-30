Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, отреагировал на исход матча 6-го тура РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов» (2:2).

«Боевой матч у наших «Крыльев» в Грозном. Наша команда дважды уступала в счeте, но находила в себе силы догнать соперника. А в концовке, несмотря на мощное давление хозяев, отстояли ничью. Проявили характер. Отмечу и «Ахмат». Очень достойный соперник, который на родном стадионе всегда даeт бой. Тем ценнее результат, которого добились «Крылья».

Отдельные слова благодарности и глубокого уважения Рамзану Ахматовичу Кадырову и Магомеду Хожахмедовичу Даудову за тeплый приeм, традиционную организацию матча на высоком уровне и за ту атмосферу гостеприимства, которая всегда царит в Грозном», – написал Федорищев в телеграм-канале.