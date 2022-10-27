Корнеев назвал четырех игроков, не соответствующих уровню ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о селекции московского клуба.

«Мне нравится, как работает и какую игру строит Федотов. ЦСКА всегда создаeт моменты и достаточно хорошо организован в обороне. Удаeтся прессинг, быстро выходят из обороны в атаку.

Конечно, не всe ещe устраивает – особенно реализация моментов. Претензий нет, но улучшения в селекции необходимы!

По мне, ряд игроков – таких как Гайч, Фукс, Мендес, Заболотный – не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба, не говоря уже о средствах, потраченных на них!

С другой стороны, ЦСКА можно похвалить за приобретение таких ребят, как Роша, Зделар, Мойзес и Карраскаль. Эти легионеры будут делать разницу для команды», – считает Корнеев.