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    Корнеев назвал четырех игроков, не соответствующих уровню ЦСКА

    Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев высказался о селекции московского клуба.

    «Мне нравится, как работает и какую игру строит Федотов. ЦСКА всегда создаeт моменты и достаточно хорошо организован в обороне. Удаeтся прессинг, быстро выходят из обороны в атаку.

    Конечно, не всe ещe устраивает – особенно реализация моментов. Претензий нет, но улучшения в селекции необходимы!

    По мне, ряд игроков – таких как Гайч, Фукс, Мендес, Заболотный – не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба, не говоря уже о средствах, потраченных на них!

    С другой стороны, ЦСКА можно похвалить за приобретение таких ребят, как Роша, Зделар, Мойзес и Карраскаль. Эти легионеры будут делать разницу для команды», – считает Корнеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    27.10.2022 23:34
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