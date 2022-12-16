Агент Фукса допустил, что бразилец вернется в ЦСКА

Футбольный агент Матеус Ассаф прокомментировал трансфер защитника ЦСКА Бруно Фукса в «Атлетико Минейро». Он арендован на год.
«Бруно уходит в аренду, но он по-прежнему принадлежит ЦСКА.
Вернется ли он? Бруно нравится Россия и ЦСКА. Возвращение всегда возможно», – сказал Ассаф.
- Сообщалось, что московский клуб получит за аренду игрока 400 тысяч долларов.
- Сумма выкупа – 5 миллионов.
- Фукс принадлежит ЦСКА с 2020 года.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»