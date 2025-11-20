ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА

ЦСКА должен получить деньги за Николу Влашича и Бруно Фукса. Таков вердикт ФИФА.

Международная федерация футбола обязала «Вест Хэм» и «Атлетико Минейро» заплатить армейцам за купленных игроков.

«Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу.

Однако учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем.

Что касается продолжающейся защиты наших интересов по второму траншу, то, как мы уже говорили, мы обратились в Федеральный трибунал Швейцарии. Слушания проходят заочно, по письменным позициям – мы находимся в статусе ожидания решения.

Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против «Атлетико Минейро», от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса.

Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору в рамках транша – более 1,2 миллиона евро», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.