ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА

Сегодня, 19:19
4

ЦСКА должен получить деньги за Николу Влашича и Бруно Фукса. Таков вердикт ФИФА.

Международная федерация футбола обязала «Вест Хэм» и «Атлетико Минейро» заплатить армейцам за купленных игроков.

«Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу.

Однако учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередное обращение в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем.

Что касается продолжающейся защиты наших интересов по второму траншу, то, как мы уже говорили, мы обратились в Федеральный трибунал Швейцарии. Слушания проходят заочно, по письменным позициям – мы находимся в статусе ожидания решения.

Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против «Атлетико Минейро», от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса.

Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору в рамках транша – более 1,2 миллиона евро», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига Палмейрас Торино Вест Хэм ЦСКА Атлетико Минейро Влашич Никола Фукс Бруно
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1763656001
Ну бразильяны могут еще заплатить. а вот от саксов максимум что вы получите это Х_Й
Ответить
Галина Бронемясова
1763656884
там денег-то за влашича прилично набежало, с учётом процентов. поздравляю коней. но есть одна проблема: без разрешения правительства клуб не может заплатить, иначе пойдёт под британский суд. а правительство не позволит. короче, надо ждать отмены антироссийских санкций, такие дела.
Ответить
Интерес
1763658037
Бразильянцев ещё нагнут, а вот "благородные европейцы", страстно любимые нашими поклонниками "западных ценностей", будут судиться долго, по завету уважаемого Ходжи Насреддина, мир его праху...
Ответить
