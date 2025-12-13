Краснодарский бомбардир перешел в ЦСКА, «Зенит» переманивает спартаковца, Слишкович близок к возвращению в РПЛ и другие новости

Батраков посетил матч ЛЧ в компании своей девушки, которая старше на 10 лет.

ЦСКА подписал бомбардира из «Краснодара».

Подсчитано, в чью пользу больше всего ошибаются судьи РПЛ.

«Спартаку» предложили экс-тренера «Локомотива».

«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака».

Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина».

«Спартак» обозначил сумму, за которую готов продать Жедсона.

Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике».

Экс-тренер «Спартака» прибыл на переговоры с «Динамо Мх».

«Краснодар» может потратить 5 миллионов на воспитанника «Зенита».