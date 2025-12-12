Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о предстоящей операции

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов сообщил, что ему предстоит операция.

«Могу ли я назвать лучших футболистов по итогам первой части РПЛ? Нет, мало матчей видел, чтобы давать такую оценку. Я сейчас нахожусь на приеме у врача, поэтому...

Что случилось? Вероятно, скоро меня прооперируют, но я бы не хотел вдаваться в подробности. Попрошу меня не тревожить в ближайшее время», – сказал Гаврилов.