Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о предстоящей операции

Бывший спартаковец Юрий Гаврилов сообщил, что ему предстоит операция.
«Могу ли я назвать лучших футболистов по итогам первой части РПЛ? Нет, мало матчей видел, чтобы давать такую оценку. Я сейчас нахожусь на приеме у врача, поэтому...
Что случилось? Вероятно, скоро меня прооперируют, но я бы не хотел вдаваться в подробности. Попрошу меня не тревожить в ближайшее время», – сказал Гаврилов.
- В мае экс-полузащитнику исполнилось 72 года.
- Он выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год и дважды становился чемпионом СССР.
- Гаврилов занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (115 голов).
Источник: «РБ Спорт»