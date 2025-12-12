Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина»

Раскрыта позиция руководства «Рубина» насчет главного тренера Рашида Рахимова.

«Руководство «Рубина» раздумывает над увольнением Рашида Рахимова с поста главного тренера команды.

В казанском клубе болезненно восприняли поражение от тульского «Арсенала» (0:0, 2:3 пен.) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России, который состоялся 25 ноября. «Рубин» ставил перед собой задачу пройти в турнире до 1/2 финала, и проигрыш клубу Первой лиги в более ранней стадии заставил руководство казанцев задуматься о смене специалиста», – написал источник.