Глава «Спартака»: «Ждем куда большей отдачи от потраченных на трансферы 150 миллионов»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ждет большего от недавно купленных футболистов.

«Насколько адекватно потрачены деньги, мне сказать сложно. Если говорить о звездах – Угальде, Барко, Жедсоне, Маркиньосе, Солари, то, что они стоят своих денег, мы практически не сомневаемся.

Но и то, что мы все сильно задолжали болельщикам «Спартака» – факт. Конечно, мы ожидаем, что отдачи от игроков будет больше. Кто-то в последнее время прогрессировал, как тот же Солари. Кто-то топтался на месте. Но да, мы ждем куда большей отдачи от этих полутора сотен миллионов евро», – сказал Некрасов.