Ловчев оценил первую победу «Спартака» при Карседо

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«До игры еще было понятно, что «Сочи», как в прошлом сезоне, так и в этом, стоит на вылет (из РПЛ). Конечно, «Сочи» обладает составом хуже, чем у «Спартака».

Единственное, что витало в воздухе: а как новый тренер, что он сделает с командой? Но игроки иногда и без тренера могут сыграть. По игре я пока ничего такого тренерского не увидел, но так не бывает. Надо немного подождать.

«Спартак» был сильнее, без сомнения. «Спартак» был сильнее и по делу победил, хоть ничего особенного и не показал.

Последние годы «Спартак» почему-то покупает только атакующих игроков. Понятно, что «Спартак» хочет нравиться болельщикам и играть в атакующий футбол. Это правильно. Не зря команда столько раз становилась чемпионом. Но защиту надо укреплять не только количественно, но и качественно.

Когда пришел великий футболист [Неманья] Видич, он сам всех расставил и научил играть в защите – это была лучшая оборона «Спартака» за последнее время. А сейчас как только угловой, кто-то что-то не так делает. Как и в конце матча с «Сочи», когда «Спартак» выигрывал, [Руслан] Литвинов для чего-то взял и схватил соперника за майку. Зачем?

В мое время это считалось большим нарушением, а теперь футболисты говорят, что это нормально», – сказал Ловчев.