Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев оценил первую победу «Спартака» при Карседо

5 марта, 12:13
2

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых в матче 19-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«До игры еще было понятно, что «Сочи», как в прошлом сезоне, так и в этом, стоит на вылет (из РПЛ). Конечно, «Сочи» обладает составом хуже, чем у «Спартака».

Единственное, что витало в воздухе: а как новый тренер, что он сделает с командой? Но игроки иногда и без тренера могут сыграть. По игре я пока ничего такого тренерского не увидел, но так не бывает. Надо немного подождать.

«Спартак» был сильнее, без сомнения. «Спартак» был сильнее и по делу победил, хоть ничего особенного и не показал.

Последние годы «Спартак» почему-то покупает только атакующих игроков. Понятно, что «Спартак» хочет нравиться болельщикам и играть в атакующий футбол. Это правильно. Не зря команда столько раз становилась чемпионом. Но защиту надо укреплять не только количественно, но и качественно.

Когда пришел великий футболист [Неманья] Видич, он сам всех расставил и научил играть в защите – это была лучшая оборона «Спартака» за последнее время. А сейчас как только угловой, кто-то что-то не так делает. Как и в конце матча с «Сочи», когда «Спартак» выигрывал, [Руслан] Литвинов для чего-то взял и схватил соперника за майку. Зачем?

В мое время это считалось большим нарушением, а теперь футболисты говорят, что это нормально», – сказал Ловчев.

Еще по теме:
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Карседо Хуан Карлос Ловчев Евгений
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1772702301
Объективно они все почему-то зачастили хватать за майки соперника, это бросается в глаза.. дурацкая привычка
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772706011
Шоколадные медальки тут же примерили и мантры спели глухие середняки. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
18
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 