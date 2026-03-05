В Wildberries отреагировали на информацию о переговорах с РПЛ

В пресс-службе объединeнной компании Wildberries&Russ прокомментировали информацию о возможности компании стать титульным спонсором РПЛ.
«Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведeт диалог с РПЛ», – сообщили в пресс-службе.
- Ранее сообщалось, что Wildberries является одним из претендентов на роль титульного спонсора РПЛ. Главный кандидат на роль титульного спонсора РПЛ – «Альфа-Банк». Еще один претендент – «Т-Банк».
- Титульный спонсор РПЛ с 2022 года – платежная система «Мир».
- В 2020–2022 годах титульным спонсором РПЛ был банк «Тинькофф» (ныне «Т-банк»), а до этого – «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Источник: «Чемпионат»