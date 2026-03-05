В Wildberries отреагировали на информацию о переговорах с РПЛ

В пресс-службе объединeнной компании Wildberries&Russ прокомментировали информацию о возможности компании стать титульным спонсором РПЛ.

«Данная информация не соответствует действительности. Компания РВБ не ведeт диалог с РПЛ», – сообщили в пресс-службе.