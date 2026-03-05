Артига сказал, помог ли Селюк его назначению в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига заявил, что Дмитрий Селюк не является его агентом.

«У Дмитрия Селюка проблема – он меня очень любит, но могу сказать, что мы просто хорошие друзья, в переговорах с «Рубином» он участия не принимал.

Я не слежу за прессой, но когда он слышит критику в мой адрес, причем от людей, которые не знают меня, не видели моих тренировок… Видя все это, Дмитрий хочет защитить меня. Я же хочу быть сконцентрирован на футболе. Все это от нашей большой взаимной симпатии. Мы просто друзья.

4 года назад мы познакомились, он очень помогал мне и моей семье в непростых моментах. Дмитрий знает Россию и может давать мне полезные советы. Но у меня нет агента, переговоры я вел напрямую» – сказал Артига.