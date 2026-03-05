«Реал» не доверяет диагнозам Мбаппе: подробности

Журналист Ариц Габилондо высказал мнение, что в коммуникации между «Реалом» и нападающим Килианом Мбаппе существуют проблемы.

Ранее «Реал» сообщил о растяжении связок колена у форварда. Ожидалось, что француз пропустит 3 недели.

Сообщалось об уверенности клуба в том, что нападающий сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 17 марта. Однако окружение Мбаппе не согласно с такой оценкой.

«У меня такое ощущение, что «Реал» больше не доверяет словам Мбаппе. Мне кажется, здесь два явно противоречащих друг другу медицинских заключения, потому что недопустимо, что они говорят [журналисту] Ромеро – и я знаю, что эта информация поступает и по другим каналам, и там то же самое, – что он выбыл почти на месяц, в то время как в «Реале» считают, что он может вернуться на следующей неделе.

Здесь что-то не так. Я думаю, что «Реал» больше не доверяет диагнозам со стороны Мбаппе. Потому что недопустимо, что они до сих пор не знают, что происходит на самом деле и как долго игрок будет вне игры», – сказал Габилондо.