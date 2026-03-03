Фанаты «Реала» призывали к отставке Флорентино Переса после 0:1 с «Хетафе»

Болельщики «Реала» хотят ухода Флоретино Переса из клуба.
Фанаты мадридской команды призывали к отставке президента «сливочных» после матча с «Хетафе».
Они скандировали «Флорентино – в отставку!».
- «Реал» проиграл Хетафе со счетом 0:1 в 26-м туре Примеры.
- Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка.
- Перес занимает пост президента «Реала» суммарно около 22 лет (с перерывом). Он является самым успешным президентом в истории клуба, завоевав в общей сложности 37 трофеев.
Источник: Marca