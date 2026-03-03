Примера. «Реал» дома проиграл «Хетафе» и отстал от «Барсы» на 4 очка

«Реал» потерпел сенсационное поражение в 26-м туре чемпионата Испании.
Мадридцы дома уступили «Хетафе» со счетом 0:1. Единственный гол на 39-й минуте забил Мартин Сатриано.
«Реал» проиграл второй матч подряд в Примере и отстал от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.
«Хетафе», набрав три очка, поднялся с 14-го на 11-е место в чемпионате.
Испания. Примера. 26 тур
Реал - Хетафе - 0:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - М. Сатриано, 39.
Удаления: Ф. Мастантуоно, 90+5 - А. Лисо, 90+7 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»