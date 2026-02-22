Введите ваш ник на сайте
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна

Вчера, 12:35
2

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что клуб не собирается продавать летом полузащитника Арсена Захаряна.

В домашнем матче 25-го тура Примеры с «Овьедо» российский хавбек вышел на поле на 77-й минуте.

– Болельщики в социальных сетях сильно критиковали Захаряна после последнего матча. Какова позиция клуба по Арсену?

– Мы не знаем, кто пишет эти негативные посты. Главный тренер говорит о нем позитивно. Клуб не рассматривает его продажу этим летом, и мы ожидаем, что Захарян продолжит расти вместе с нами.

  • В момент выхода россиянина на поле «Реал Сосьедад» уступал 1:2, но в итоге матч закончился ничьей 3:3.
  • После игры Захаряна раскритиковали в соцсетях за упущенные моменты.

Источник: Sport24
Испания. Примера Овьедо Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trafarenkov
1771753963
Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «платиновый прогноз сервис». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
Ответить
Play
1771761765
Клуб не рассматривает его продажу, потому что его продать невозможно, такой балласт никому не нужен. У него ещё три года по контракту, разрывать по обоюдному согласию не выгодно ни тем, ни тем. Захаряну, потому что он не найдёт себе команду, а Сосьедаду, потому что сторона футболиста заломит бешеную неустойку.
Ответить
