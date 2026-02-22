В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал, что клуб не собирается продавать летом полузащитника Арсена Захаряна.
В домашнем матче 25-го тура Примеры с «Овьедо» российский хавбек вышел на поле на 77-й минуте.
– Болельщики в социальных сетях сильно критиковали Захаряна после последнего матча. Какова позиция клуба по Арсену?
– Мы не знаем, кто пишет эти негативные посты. Главный тренер говорит о нем позитивно. Клуб не рассматривает его продажу этим летом, и мы ожидаем, что Захарян продолжит расти вместе с нами.
- В момент выхода россиянина на поле «Реал Сосьедад» уступал 1:2, но в итоге матч закончился ничьей 3:3.
- После игры Захаряна раскритиковали в соцсетях за упущенные моменты.
Источник: Sport24