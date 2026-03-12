Захарян может сменить Испанию на другую европейскую страну

Представитель Арсена Захаряна заявил, что полузащитником «Реала Сосьедад» интересовался французский клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что 22-летним футболистом интересовалась команда из Франции. Агент добавил, что главный тренерский штаб испанского клуба рассчитывает на игрока.

«Арсен часто выходит в составе «Реала Сосьедад». Тренерский штаб рассчитывает на него. Недавно им интересовался серьeзный французский клуб. Он играет в Лиге чемпионов. Сразу скажу, что это не «ПСЖ», – сказал Голубин.