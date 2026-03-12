  • Захарян может сменить Испанию на другую европейскую страну

Захарян может сменить Испанию на другую европейскую страну

12 марта, 20:04
1

Представитель Арсена Захаряна заявил, что полузащитником «Реала Сосьедад» интересовался французский клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что 22-летним футболистом интересовалась команда из Франции. Агент добавил, что главный тренерский штаб испанского клуба рассчитывает на игрока.

«Арсен часто выходит в составе «Реала Сосьедад». Тренерский штаб рассчитывает на него. Недавно им интересовался серьeзный французский клуб. Он играет в Лиге чемпионов. Сразу скажу, что это не «ПСЖ», – сказал Голубин.

  • Контракт Захаряна с «Реалом Сосьедад» действует до 30 июня 2029 года.
  • В этом сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 7,5 млн евро.

Источник: Metaratings
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Сосьедад Захарян Арсен
Александр.Т.
1773378880
Да не в испание не чего не показал, даже когда без травм был. То что агент говорит что клуб на него рассчитывает думаю лукавит не какому клубу не нужен игрок который из раза в раз травмируется.
