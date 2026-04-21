Агент Захаряна двумя словами ответил, может ли игрок вернуться в «Динамо»

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна отметил, что игрок может сменить клуб, потому что ему нужна игровая практика.

– Летом возможен переход Арсена в другой клуб?

– Видно будет. Конечно, для молодого футболиста основное – игровая практика, Захаряну нужно играть. Поговорим с руководством клуба, узнаем, какие у них планы, какие планы у Арсена. Из этого и будем исходить.

Также Голубин сказал, может ли Захарян вернуться в «Динамо».

– Статусные болельщики «Динамо» говорят, что Арсену нужно вернуться в московский клуб. Подобное реально?

– Жизнь покажет.