Полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна назвали «Водкаряном» на празднике в честь завоевания клубом Кубка Испании.

Защитник «Реал Сосьедад» Ариц Элустондо, вызывая на сцену Захаряна, сказал: «Номер 21. Арсен Водкарян. Не поймите меня неправильно, это потому что он из России, черт возьми».

Он также заявил: «Думаю, никто толком не знает, где играет этот парень, но он зверь. Чувак, если ты будешь продолжать сидеть в телефоне в раздевалке, у тебя вырастет такой горб, в который ты сам не поверишь. Но я говорю вам – этот парень зверь. Помните Жуниньо или любого другого исполнителя штрафных, который был бы так же хорошо, как Захарян? Я тоже не помню».

Захарян слушал речь с улыбкой и вышел на сцену под скандирование его фамилии.

На параде в Сан-Себастьяне команда проехала с трофеем на автобусе по городу.