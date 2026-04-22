Захаряна назвали Водкаряном

Вчера, 13:13
3

Полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна назвали «Водкаряном» на празднике в честь завоевания клубом Кубка Испании.

Защитник «Реал Сосьедад» Ариц Элустондо, вызывая на сцену Захаряна, сказал: «Номер 21. Арсен Водкарян. Не поймите меня неправильно, это потому что он из России, черт возьми».

Он также заявил: «Думаю, никто толком не знает, где играет этот парень, но он зверь. Чувак, если ты будешь продолжать сидеть в телефоне в раздевалке, у тебя вырастет такой горб, в который ты сам не поверишь. Но я говорю вам – этот парень зверь. Помните Жуниньо или любого другого исполнителя штрафных, который был бы так же хорошо, как Захарян? Я тоже не помню».

Захарян слушал речь с улыбкой и вышел на сцену под скандирование его фамилии.

На параде в Сан-Себастьяне команда проехала с трофеем на автобусе по городу.

  • «Реал Сосьедад» завоевал трофей 18 апреля, победив «Атлетико» (2:2, по пенальти 4:3) в финале в Севилье.
  • 22-летний Захарян в этом сезоне провел за сансебастьянцев 20 матчей, забил 1 гол. Он не играл в финале.

Источник: Спортс''
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Сосьедад Элустондо Ариц Захарян Арсен
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антрацитовый волхв
1776853988
А почему не Медведь Водкарян Балалайкович?
Ответить
subbotaspartak
1776860838
Травмарян...
Ответить
Интерес
1776870501
Явропка.
Ответить
