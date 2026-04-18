В «Сосьедаде» объяснили, почему не взяли Захаряна на финал Кубка Испании

Пресс-служба «Реал Сосьедада» дала комментарий по поводу отсутствия российского полузащитника Арсена Захаряна в заявке на финальный матч Кубка Испании-2025/26.
«Арсен заболел, и клуб решил не брать его с остальными игроками, чтобы избежать заражения«, – сообщили в клубе из Сан-Себастьяна.
В Испании писали, что Захарян пропустит финал из-за острого гастроэнтерита.
- «Сосьедад» и «Атлетико» разыграют Кубок Испании сегодня в 22:00 мск.
- В этом сезоне Захарян отличился одним забитым мячом в 20 играх. Он не выходит на поле почти месяц – с 20 марта.
