Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»

Дмитрий Селюк, футбольный агент, прокомментировал первый трофей Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Сам Захарян понимает, что он особо никакого отношения к победе в Кубке не имеет. Но теперь он с трофеем. Надо посмотреть, сколько матчей надо наиграть, чтобы стать обладателем титула.

Сан-Себастьян – город просто супер. Думаю, это лучший город после Барселоны. Там очень вкусная еда. Думаю, Захарян успокоился, живeт в своe удовольствие. Столько лет прошло, а он по два матча играет, а потом больной или хромой. Если верующий, то ему не помешает сходить в церковь. Любому человеку лишний раз не помешает сходить в церковь.

«Реал Сосьедад» его подписал, но уже сами не рады. Уже и в клубе нет тех, кто приглашал Захаряна. Уже пришедшие в команду особо на него не рассчитывают. Не удивлюсь, что с новым лимитом в РПЛ, его купят. Будет потом сидеть в Москве за большие деньги», – сказал Селюк.