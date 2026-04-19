  • Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»

19 апреля, 15:13
8

Дмитрий Селюк, футбольный агент, прокомментировал первый трофей Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Сам Захарян понимает, что он особо никакого отношения к победе в Кубке не имеет. Но теперь он с трофеем. Надо посмотреть, сколько матчей надо наиграть, чтобы стать обладателем титула.

Сан-Себастьян – город просто супер. Думаю, это лучший город после Барселоны. Там очень вкусная еда. Думаю, Захарян успокоился, живeт в своe удовольствие. Столько лет прошло, а он по два матча играет, а потом больной или хромой. Если верующий, то ему не помешает сходить в церковь. Любому человеку лишний раз не помешает сходить в церковь.

«Реал Сосьедад» его подписал, но уже сами не рады. Уже и в клубе нет тех, кто приглашал Захаряна. Уже пришедшие в команду особо на него не рассчитывают. Не удивлюсь, что с новым лимитом в РПЛ, его купят. Будет потом сидеть в Москве за большие деньги», – сказал Селюк.

  • Из восьми матчей Кубка Захарян провeл четыре, забив один мяч. В финале Захарян не смог сыграть из-за расстройства желудка.
  • В этом сезоне Захарян отличился одним забитым мячом в 20 играх. Он не выходит на поле почти месяц – с 20 марта.
  • «Сосьедад» купил Арсена у «Динамо» летом 2023 года.

Источник: «Советский спорт»
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (8)
Интерес
1776602673
Селюк сам не проходит мимо всех религиозных учреждений, и единый Всевышний которое десятилетие уберегает его от очной встречи с представителями правоохранительных органов России.
Shak71
1776603026
Просрал кубок…
shAD-23
1776604204
он какое отношение имеет к Захаряну? Или к Сосьедаду?
Чугунный скороход
1776605185
Таким темпом и к клубу окончательно перестанет иметь отношение
Foxitkuban
1776606079
Селюк - «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет». Статистика - "4 кубковых матча, один гол". Вот такие у нас "агенты". Лишь бы что пёрнуть в ифопространство.
Томик
1776615922
Ну, четыре матча плюс гол - это "имеет отношение", считаю. Но не могу понять, кто его купит "за большие деньги"? Совсем дураком надо быть.
Oldtrafford83
1776660597
Пусть петух посмотрит статистику Захаряна в кубке прежде чем давать комментарии!!!
