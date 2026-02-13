Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»

Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»

Вчера, 09:14

Технический комитет судей объяснил долгое изучение ВАР гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в ворота «Атлетико» в матче 1/2 финала Кубка Испании.

Оно продолжалось более шести минут. Взятие ворот было отменено главным арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой из-за офсайда. «Атлетико» победил в игре со счетом 4:0.

«При оценке ситуации и в соответствии с протоколом команда ВАР провела анализ с использованием полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT).

В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности футболистов в кадре. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной процедуре, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения.

По этой причине – в исключительном порядке – процесс проверки занял больше времени, чем обычно, а реконструкцию эпизода не удалось продемонстрировать в трансляции из-за того, что SAOT не сработала», – говорится в сообщении.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Кубок Барселона Атлетико Кубарси Пау
