Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»

Технический комитет судей объяснил долгое изучение ВАР гола защитника «Барселоны» Пау Кубарси в ворота «Атлетико» в матче 1/2 финала Кубка Испании.
Оно продолжалось более шести минут. Взятие ворот было отменено главным арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой из-за офсайда. «Атлетико» победил в игре со счетом 4:0.
«При оценке ситуации и в соответствии с протоколом команда ВАР провела анализ с использованием полуавтоматической системы определения офсайда (SAOT).
В ходе анализа был выявлен сбой в моделировании из-за высокой плотности футболистов в кадре. Попытавшись откалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, команда ВАР, следуя установленной процедуре, вручную провела линии офсайда для принятия окончательного и правильного решения.
По этой причине – в исключительном порядке – процесс проверки занял больше времени, чем обычно, а реконструкцию эпизода не удалось продемонстрировать в трансляции из-за того, что SAOT не сработала», – говорится в сообщении.
- Голы у «Атлетико» забили Антуан Гризманн на 14-й минуте, Адемола Лукман на 33-й и Хулиан Альварес на 45+2-й. Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия забил в свои ворота на 7-й минуте.
- Ответный матч пройдет 3 марта.