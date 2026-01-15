Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» из Кубка Испании

Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» из Кубка Испании

Сегодня, 10:32
3

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Альбасете» (2:3). Он взял ответственность за вылет из Кубка Испании на себя.

  • Для Арбелоа эта игра стала дебютной на посту главного тренера «Реала». Мадридцы ранее уволили Хаби Алонсо.
  • «Альбасете» идет на 17-м месте в Сегунде.

«В этом клубе даже ничья – плохой результат, трагедия, а представьте, чем будет такое поражение. Особенно от команды из другой лиги.

Если кто-то и несет ответственность, так это я, потому что именно я выбирал состав, стиль игры и замены. Могу только поблагодарить футболистов за то, как они меня приняли, и помочь им восстановиться физически и психологически.

Я был убежден, что это подходящий состав. У меня очень талантливая команда, но футболистам нелегко начать делать то, о чем я прошу, уже на следующий день. Я чувствую, что в итоге несу ответственность», – сказал Арбелоа.

Еще по теме:
Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»
Клопп согласится возглавить только две команды 5
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров 3
Источник: Marca
Испания. Кубок Реал Альбасете Арбелоа Альваро
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1768462818
"Я был убежден, что это подходящий состав" вот и появилась марионетка в роли тренера реала. перес явно доволен. Сливать - но трещать, что все ок, чтобы Перес со своими" у нас все ок никто не нужен" в лужу не сел. Прямо молодцы, додики, 1 тренировка, 1 матч, а я уже жду чтобы арбелоа свалил из клуба по любым причинам
Ответить
Император Бомжей
1768464820
А чего мог сделать Арбелоа за 1 день в Реале, что изменить глобально, ну максимум, запретить сосиски в столовке давать))) А так, это все тот Реал Алонсо, только вот состав не идеальный вышел, правда и третий состав Реала, должен обыгрывать аутсайдера Сегунды)))
Ответить
Cleaner
1768468466
Гоните Мбаппе из команды, это он а Рале воду мутит!!!...(((
Ответить
Главные новости
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
20:33
2
Челестини впервые прокомментировал переход Баринова в ЦСКА
20:20
Радимов может прийти в футболке «Спартака» на матч с «Зенитом»
20:08
2
Фото«Пари НН» забрал из «Краснодара» второго игрока за день
19:57
Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»
19:30
4
Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева
19:10
5
Итальянский клуб пытается перехватить трансферную цель «Динамо»
19:00
1
Орлов выделил особенность Кругового: «Это редкий случай для петербургского футболиста»
18:51
Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста
18:18
10
Клопп согласится возглавить только две команды
18:06
6
Все новости
Все новости
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
11:36
1
«Реал» достиг дна»: реакция Карвахаля на позорный вылет из Кубка Испании
10:46
4
Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» из Кубка Испании
10:32
3
«Реал» проиграл команде, которая дешевле в 93 раза
08:46
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
00:58
22
Мостовой оценил провал Захаряна в Кубке Испании
Вчера, 22:55
2
Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
Вчера, 01:53
3
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января
Тренер «Реала» прокомментировал победу 3:2 в матче с командой третьего дивизиона
2025.12.18 11:28
2
Кубок Испании. «Реал» с трудом прошел «Талаверу», дважды пропустив от команды из 3-го дивизиона
2025.12.18 00:56
Кубок Испании. «Барселона» вышла в 1/8 финала, одолев команду из 3-го дивизиона
2025.12.17 01:21
1
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
«Гвадалахара» потроллила «Барселону» перед матчем Кубка Испании
2025.12.16 19:57
1
Захарян забил первый гол в сезоне
2025.10.29 00:12
5
Защитник «Реала» назвал судью матча с «Барселоной» сукиным сыном
2025.04.27 19:58
2
Защитник «Реала» принес извинения судье
2025.04.27 17:25
1
Клубное ТВ «Реала» возмущено судейством в Эль Класико: «Мы не должны верить марионеткам»
2025.04.27 10:44
3
ФотоРюдигера могут дисквалифицировать на 12 матчей за поведение в Эль Класико
2025.04.27 09:56
5
Флик прокомментировал 3:2 «Барсы» с «Реалом» в финале Кубка Испании
2025.04.27 06:21
1
Мбаппе побил достижение Роналду в «Реале»
2025.04.27 06:10
Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барсы»
2025.04.27 05:50
3
Трех игроков «Реала» удалили в концовке матча с «Барселоной»
2025.04.27 05:39
Кубок Испании. «Барселона» добилась волевой победы над «Реалом» в финале (3:2), забив решающий гол на 116-й минуте
2025.04.27 01:46
19
Самый дорогой игрок мира травмировался в Эль Класико
2025.04.27 01:05
2
Мбаппе впервые в карьере забил со штрафного – в Эль Класико
2025.04.27 00:38
3
ВидеоФанаты «Барселоны» сожгли майку Мбаппе перед Эль Класико
2025.04.26 21:45
1
Стало известно, сыграет ли Мбаппе вечером в Эль Класико
2025.04.26 14:19
1
Ловчев ответил, кто победит в матче «Барселона» – «Реал»
2025.04.26 10:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 