Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» из Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Альбасете» (2:3). Он взял ответственность за вылет из Кубка Испании на себя.

Для Арбелоа эта игра стала дебютной на посту главного тренера «Реала». Мадридцы ранее уволили Хаби Алонсо.

«Альбасете» идет на 17-м месте в Сегунде.

«В этом клубе даже ничья – плохой результат, трагедия, а представьте, чем будет такое поражение. Особенно от команды из другой лиги.

Если кто-то и несет ответственность, так это я, потому что именно я выбирал состав, стиль игры и замены. Могу только поблагодарить футболистов за то, как они меня приняли, и помочь им восстановиться физически и психологически.

Я был убежден, что это подходящий состав. У меня очень талантливая команда, но футболистам нелегко начать делать то, о чем я прошу, уже на следующий день. Я чувствую, что в итоге несу ответственность», – сказал Арбелоа.