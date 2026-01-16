Введите ваш ник на сайте
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»

Сегодня, 09:25

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что «Барселона» должна выиграть Кубок Испании.

В 1/8 финала «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3), а «блауграна» победила «Расинг» (2:0).

«Если «Альбасете» попадет на «Валенсию», то может ее обыграть. Много будет зависеть от жеребьевки. «Барселона» должна брать Кубок, а болельщики отдохнут от игр с «Реалом». Слишком много в прошлом году было Эль класико – так теряется их вкус», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Кубок Барселона Реал Альбасете Аршавин Андрей
