Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что «Барселона» должна выиграть Кубок Испании.
В 1/8 финала «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3), а «блауграна» победила «Расинг» (2:0).
«Если «Альбасете» попадет на «Валенсию», то может ее обыграть. Много будет зависеть от жеребьевки. «Барселона» должна брать Кубок, а болельщики отдохнут от игр с «Реалом». Слишком много в прошлом году было Эль класико – так теряется их вкус», – сказал Аршавин.
- Жеребьевка 1/4 финала пройдет 19 января.
- Помимо «Барселоны» и «Альбасете», до этой стадии добрались «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Бетис», «Алавес» и «Валенсия».
Источник: «Матч ТВ»