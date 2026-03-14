Геннадий Орлов, футбольный комментатор и журналист, заявил, что самым популярным футболистом России он считает Андрея Аршавина.
Орлов отметил, что Аршавин, бывший игрок «Зенита» и «Арсенала», остается самым узнаваемым российским футболистом.
«Аршавин Андрей – самый популярный футболист России. Что бы там ни говорили москвичи, кого бы они там ни выдвигали… Аршавин – самый популярный.
Но сейчас есть еще Матвей Сафонов. Если он продержится в «ПСЖ» сезонов пять, то тогда он может перекрыть популярность Аршавина в Европе», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
- Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ». Аршавин завершил игровую карьеру в 2018 году.
- Аршавин играл в Европе за «Арсенал».
- Андреем интересовалась «Барселона».
Источник: «Чемпионат»