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Испания. Сегунда
Команды
Альбасете
€ 13 млн
Альбасете
Альбасете
Испания. Сегунда
Стадион:
Карлос Бельмонте
Сайт:
http://www.albacetebalompie.com
Тренер:
Луис Сесар Сампедро
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Статистика
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Результаты
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Таблица
Кубок Испании. «Барселона» прошла в полуфинал, победив обидчика «Реала»
4 февраля
1
Трансляция
«Альбасете» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
«Барселона» сыграет с обидчиком «Реала» и другие пары 1/4 финала Кубка Испании
19 января
Аршавин оценил расклад в Кубке Испании для «Барселоны»
16 января
Пике поиздевался над «Реалом» после вылета мадридцев из Кубка Испании
15 января
1
«Реал» достиг дна»: реакция Карвахаля на позорный вылет из Кубка Испании
15 января
3
Арбелоа назвал ответственного за вылет «Реала» из Кубка Испании
15 января
3
«Реал» проиграл команде, которая дешевле в 93 раза
15 января
⚡️ Кубок Испании. «Реал» вылетел от аутсайдера Сегунды в дебютном матче Арбелоа
15 января
25
Трансляция
«Альбасете» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2026
14 января
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Фото
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
2024.08.16 16:48
6
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
2021.12.30 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2020.03.02 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
2020.02.07 22:59
1
Фото
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
2020.01.20 23:53
7
Матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» будет доигран без зрителей. Игру прервали из-за оскорблений в адрес Зозули
2019.12.27 17:49
1
Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей»
2019.12.25 08:40
11
Уткин – о Зозуле: «У него на лбу крупными буквами написано «Я мудак». На пальцах – «конченный»
2019.12.21 12:49
11
Фото
Украинец Зозуля, которого фанаты называли нацистом, сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88
2019.12.20 23:30
17
Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление»
2019.12.19 21:32
11
Фанаты «Райо» напали на президента клуба. Ранее он поддержал Зозулю
2019.12.18 17:39
«Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом
2019.12.16 21:12
42
МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды»
2019.12.16 17:45
18
Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист»
2019.12.16 13:58
5
Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно»
2019.12.16 12:57
4
Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано». Его назвали нацистом
2019.12.16 07:33
26
«Зозуля – нацист». Матч Сегунды остановлен из-за оскорблений украинца фанатами
2019.12.16 00:24
22
Испанский политик обвинил Зозулю в нацизме и расизме
2019.04.12 07:39
10
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
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