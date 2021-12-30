- 30 декабря 2021
- 16:49 «Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа 2
- 2 марта 2020
- 11:48 Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей» 6
- 7 февраля 2020
- 22:59 «Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули 1
- 20 января 2020
- 23:53 Фото «Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная 7
- 27 декабря 2019
- 17:49 Матч «Райо Вальекано» – «Альбасете» будет доигран без зрителей. Игру прервали из-за оскорблений в адрес Зозули 1
- 25 декабря 2019
- 08:40 Посол Украины в Испании: «Райо Вальекано» будет наказан за инцидент с Зозулей» 11
- 21 декабря 2019
- 12:49 Уткин – о Зозуле: «У него на лбу крупными буквами написано «Я мудак». На пальцах – «конченный» 11
- 20 декабря 2019
- 23:30 Фото Украинец Зозуля, которого фанаты называли нацистом, сфотографировался на фоне табло со счетом 14:88 17
- 19 декабря 2019
- 21:32 Зозуля: «Я не нацист и не расист. Быть патриотом не преступление» 11
- 18 декабря 2019
- 17:39 Фанаты «Райо» напали на президента клуба. Ранее он поддержал Зозулю
- 16 декабря 2019
- 21:12 «Ты настоящий патриот, мы с тобой»: президент Украины Зеленский поддержал Зозулю, которого назвали нацистом 43
- 17:45 МИД Украины: «Оскорбления Зозули фанатами «Райо» созвучны со штампами российской пропаганды» 18
- 13:58 Фанаты «Райо Вальекано»: «Впервые матч в Испании прекращен из-за правды. Зозуля, ты – нацист» 5
- 12:57 Президент «Райо Вальекано»: «Резко осуждаем оскорбления, которые часть наших фанатов выкрикивала Зозуле. Нам больно и стыдно» 4
- 07:33 Зозуля плакал в раздевалке после матча с «Райо Вальекано». Его назвали нацистом 26
- 00:24 «Зозуля – нацист». Матч Сегунды остановлен из-за оскорблений украинца фанатами 22
- 12 апреля 2019
- 07:39 Испанский политик обвинил Зозулю в нацизме и расизме 10
- 24 марта 2019
- 07:09 Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри» 11
- 6 октября 2018
- 11:24 Зозуля: «Буду болеть за Хабиба. Мне нравится, как он себя ведет» 3
- 4 июля 2018
- 11:25 Фанаты «Овьедо» выступают против трансфера Зозули. Украинца обвиняют в нацизме 9
- 2 апреля 2018
- 06:41 Фото Футболист «Альбасете» выпал с балкона третьего этажа отеля 10
- 18 сентября 2017
- 06:18 Зозуля прервал безголевую серию из 639 минут 3